Военные смогут получать пенсию свыше 10,74 тыс. грн

Конституционный суд Украины отменил ограничение максимальной пенсии военных до 10,74 тыс. грн. Такое решение Конституционный суд опубликовал сегодня.

«Признать такими, которые не соответствуют Конституции Украины, положения закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц"…части 7 статьи 43, согласно которой максимальный размер пенсии…не может превышать 10 прожиточных минимумов…10,74 тыс. грн», - говорится в решении КСУ.

Также он признал неконституционным первое предложение ч.1 ст.54, в соответствии с которой в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года лицам, которые работают на должностях, предусмотренных законами Украины «О государственной службе» и «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», назначенная пенсия или ежемесячное пожизненное денежное обеспечение не выплачивается.

Оспариваемые положения закона признаны неконституционными и утрачивают свое действие с момента принятия Судом этого решения. Решение КСУ является обязательным к исполнению на территории Украины и не может быть обжаловано.