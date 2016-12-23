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Деньги

Украина построит газопровод в Геническ

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Ориентировочная стоимость данного газопровода – 220–240 млн. грн.

Ориентировочная стоимость данного газопровода – 220–240 млн. грн.

Строительство трубы начнется в 2017 году

Украина начнет строительство газопровода от Новой Аскании до Геническа в Херсонской области в 2017 году.

Об этом во время утреннего заседания Верховной Рады в пятницу сказал вице-премьер Владимир Кистион, сообщает LB.ua.

«В течение 2016 года отработано несколько направлений устройства дополнительного ввода на Геническ. Принято конечное решение по обустройству и выполнению работ по дополнительному вводу из города Новая Аскания до Геническа на пути с присоединением двух населенных пунктов», – рассказал он депутатам.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. «Ориентировочно ее готовность будет на конец марта, и мы ориентируемся, что с мая начнется реальное выполнение работ. Ориентировочная стоимость по подсчетам на обустройство данного газопровода составляет 220–240 млн. гривен, но конечная стоимость будет установлена проектно-сметной документацией», – сказал Кистион.

Напомним, российские власти два года подряд заявляют, что Геническ просит их обеспечить поставки газа с полуострова Крым. Последнее такое заявление было сделано в ноябре 2016 года. Власти Херсонской области и Геническа опровергли поставку российского газа с территории Крыма и заявили, что механическая задвижка со стороны Генического района на газопроводе закрыта.

В «Укртрансгазе» заявили, что суточное потребление газа Геническом составляет 31,2 тыс. куб. м, а местная добыча на Арабатской стрелке продуцирует 33,6 тыс. кубометров голубого топлива.

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Теги: газопровод, газ, Геническ

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