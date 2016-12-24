Парубий подписал бюджет на 2017 год

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017.

«Закон подписан председателем Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту», - говорится на сайте парламента.

Напомним, Верховная Рада ранее отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017.

Как сообщали «Комментарии», Государственный бюджет на 2017 год (законопроект №5000) парламент принял ранним утром в среду, 21 декабря. Во втором чтении проект набрал 275 голосов, в третьем - 274 голоса.