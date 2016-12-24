Ватикан выделил Украине €6 млн гуманитарной помощи

Ватикан выделил Украине первый транш в размере почти 6 миллионов евро для устранения гуманитарного кризиса в стране по случаю рождественских праздников. Об этом сообщает «Радио Ватикана» со ссылкой на решение папского совета от 23 декабря.

«Речь идет о почти шесть миллионов евро с уже собранных 12-ти, которые будут предназначены для помощи двум миллионам адресатов, не смотря на их религиозную, конфессиональную или этническую принадлежность, которые находятся, в частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях», – говорится в сообщении.

Перечисленные средства будут предназначены для оказания поддержки в сфере обеспечения питания, проживания и медицинской помощи.

Как сообщали «Комментарии», 24 апреля по инициативе главы Католической церкви была начата акция «Папа для Украины» для сбора средств на помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Украине. Деньги собирали во всех католических приходах в Европе и в других частях мира. Только личный вклад папы в эту акцию составил 5 миллионов евро.