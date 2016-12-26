ТОП-менеджера «УЗ» уволили из Минфина из-за сотрудничества с коллекторами из России

Нынешний директор по экономике и финансам публичного акционерного общества «Укрзализныця» Андрей Рязанцев был уволен с должности начальника управления мониторинга и верификации выплат Министерства финансов Украины из-за сотрудничества с коллекторской компанией, которая имела сомнительную репутацию и офис в Москве

«В сентябре 2016 года в должности в Министерстве финансов Андрей Рязанцев начал сотрудничать с коллекторской компанией «Дельта М Ukraine», которая выиграла тендер Минфина на проведение верификации временно перемещенных лиц из зоны АТО, а также которая получила доступ к персональным данным беженцев из Востока Украины.», - сообщает «Информатор».

Офис данной компании был зарегистрирован в Москве что вызвало возмущение у волонтеров и представителей правительства. Больше всего их насторожил тот факт, что эта компания прямо и регулярно сотрудничает с Россией, стала владельцем базы данных украинских граждан.

Отмечается, что факт утечки информации обратили внимание в Кабинете министров, вскоре в Кабмине было организовано служебное расследование и срок выполнения которого истек 1 декабря.

«Несмотря на то, что сроки выполнения расследования уже прошли, его результаты пока не известны. Скорее всего скандал решили остановить отставкой инициатора проверки всех социальных выплат Андрея Рязанцева. Несмотря на это, он оперативно нашел новую должность в структуре, возглавляемой польским менеджером Войцехом Балчуном», - говорится в расследовании.

Как сообщали «Комментарии», 22 декабря в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку председателя правления ПАО «Укрзализныця» поляка Войцеха Балчуна. Напомним, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук призвал депутатов Верховной Рады обратить внимание на коррупцию в «Укрзализныце».