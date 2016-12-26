Жители Львовщины потребовали от властей автономных отношений с Польшей и ЕС
26/12/2016 16:45
Жители хотят автономных отношений
Жители Львовской области обратились к главе региона с просьбой наладить автономные экономические связи с соседней Польшей и другими странами ЕС. Данная петиция обнародована на сайте областной администрации.
«Мы предлагаем автономно налаживать экономические связи с Польшей», — говорится в обращении.
По словам инициаторов петиции, «автономная экономическая политика с Польшей и другими странами ЕС позволит сформировать необходимый пакет инвестиций для решения (...) социальных и экономических проблем нашего региона».
По состоянию на 26 декабря петиция набрала более двух тысяч голосов и будет рассмотрена губернатором.
В обращении отмечается, что центральные власти, в частности, никак не помогли области решить проблему с утилизацией мусора.
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Теги: Львовщина
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