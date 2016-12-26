Жители Львовщины потребовали от властей автономных отношений с Польшей и ЕС

Жители Львовской области обратились к главе региона с просьбой наладить автономные экономические связи с соседней Польшей и другими странами ЕС. Данная петиция обнародована на сайте областной администрации.

«Мы предлагаем автономно налаживать экономические связи с Польшей», — говорится в обращении.

По словам инициаторов петиции, «автономная экономическая политика с Польшей и другими странами ЕС позволит сформировать необходимый пакет инвестиций для решения (...) социальных и экономических проблем нашего региона».

По состоянию на 26 декабря петиция набрала более двух тысяч голосов и будет рассмотрена губернатором.

В обращении отмечается, что центральные власти, в частности, никак не помогли области решить проблему с утилизацией мусора.