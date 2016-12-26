Порошенко подписал госбюджет-2017

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко особо отметил, что правительством, Президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда – повышено минимальную заработную плату до 3200 грн.

«Очень важно, что повышается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы, наконец, имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имел соответствующее материальное обеспечение», - сказал он.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

«Это завершение очень важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий правительства, премьера, парламента и Президента», - отметил Глава государства.

Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».

Напомним, Верховная Рада ранее отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017.

Как сообщали «Комментарии», Государственный бюджет на 2017 год (законопроект №5000) парламент принял ранним утром в среду, 21 декабря. Во втором чтении проект набрал 275 голосов, в третьем - 274 голоса.