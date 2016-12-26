Украинские черноземы оскудели
26/12/2016 19:57
За последние 130 лет черноземы в Украине потеряли 30–40% гумуса
Отечественные почвы уже перешли в разряд средне плодородных
Содержание питательных веществ в украинских черноземах уже вдвое ниже, чем в землях Западной Европы, где более 150 лет продолжается эра химизации. Об этом сообщил директор ННЦ Институт почвоведения и агрохимии им. Соколовского Святослав Балюк, пишет Korrespondent.net со ссылкой на журнал Пропозиція.
Он подчеркнул, что за последние 130 лет черноземы в Украине потеряли 30–40% гумуса, поэтому уже перешли в разряд почв со средним плодородием. К тому же из 26 млн. га украинских черноземов не менее 15 млн. находятся в деградированном состоянии.
Балюк считает, что необходимо создать госслужбу по охране почв, аналогично такой, как действует в США. Ведомство должно взять на себя полную ответственность за состояние земельных ресурсов, предлагает эксперт.
Фото: А. Бойко/Вести
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