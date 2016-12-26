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В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов

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Очень часто количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует числу тех, кто фактически там проживает

Очень часто количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует числу тех, кто фактически там проживает

С весны 2017 года в столице стартует обход квартир для выявления жильцов без регистрации

Проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет «Слово и Дело». Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически там проживает.

Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений, и в результате выявленных нарушений киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.

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Теги: квартиры, жильцы, рейд, обход

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