В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов

С весны 2017 года в столице стартует обход квартир для выявления жильцов без регистрации

Проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, пишет «Слово и Дело». Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически там проживает.

Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений, и в результате выявленных нарушений киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.