Пенсионную реформу назвали приоритетом 2017 года

В первом квартале Минсоцполитики пообещало представить народу четкое видение новой пенсионной системы

Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин заявил, что приоритетное направление работы Минсоцполитики в следующем году – пенсионная реформа. Об этом он сказал во время рабочей встречи с руководителем проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Робертом Бондом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства. «Очень важно создать эффективную и справедливую систему пенсионного обеспечения, поэтому мы открыты для лучшего зарубежного опыта и готовы к сотрудничеству», – отметил Мущинин. Он добавил, что уже в первом квартале следующего года Министерство социальной политики представит общественности четкое видение новой пенсионной системы.

Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует повысить пенсии на 10% в 2017 году.