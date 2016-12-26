Пенсионную реформу назвали приоритетом 2017 года
26/12/2016 21:56
Власть обещает создать эффективную и справедливую систему пенсионного обеспечения
В первом квартале Минсоцполитики пообещало представить народу четкое видение новой пенсионной системы
Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин заявил, что приоритетное направление работы Минсоцполитики в следующем году – пенсионная реформа. Об этом он сказал во время рабочей встречи с руководителем проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Робертом Бондом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства. «Очень важно создать эффективную и справедливую систему пенсионного обеспечения, поэтому мы открыты для лучшего зарубежного опыта и готовы к сотрудничеству», – отметил Мущинин. Он добавил, что уже в первом квартале следующего года Министерство социальной политики представит общественности четкое видение новой пенсионной системы.
Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует повысить пенсии на 10% в 2017 году.
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Теги: пенсия, реформа, Минсоцполитики
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