Антимонопольный комитет оштрафовал национализированный «Приватбанк»
27/12/2016 07:00
АМКУ наложил штраф в 82 тысячи 600 грн
Финансовое учреждение обвинили в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции
На 82 тысячи 600 грн оштрафовал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО «Приватбанк» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщила пресс-службе АМКУ.
«Оштрафовано ПАО коммерческий банк «Приватбанк» на 82 тыс. 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию председателя Комитета в установленный им срок», – говорится в сообщении АМКУ.
Ранее «Комментарии» писали о том, что национализация «Приватбанка» обойдется каждому украинцу в 3 тысячи гривен.
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Теги: ПриватБанк, АМКУ, штраф
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