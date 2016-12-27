Владимир Гройсман назвал первоочередную задачу для развития экономики
27/12/2016 08:22
Возобновить кредитование - задача номер один
По мнению премьера, экономику может возродить возобновление кредитования
Первоочередной задачей для развития экономики в Украине является возобновление кредитования. Об этом вечером 26 декабря в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Мы понимаем, что экономика начнет развиваться тогда, когда у нее будет достаточный уровень инвестирования. Надо сегодня, - и это очень важно, - сделать надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики - это задача номер один», - заявил Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, также важно уйти от сырьевого типа экономики. Это поможет создать тысячи рабочих мест.
Ранее «Комментарии" писали о том, что пенсионную реформу назвали приоритетом 2017 года.
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Теги: кредитование, Экономика
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