Владимир Гройсман назвал первоочередную задачу для развития экономики

По мнению премьера, экономику может возродить возобновление кредитования

Первоочередной задачей для развития экономики в Украине является возобновление кредитования. Об этом вечером 26 декабря в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы понимаем, что экономика начнет развиваться тогда, когда у нее будет достаточный уровень инвестирования. Надо сегодня, - и это очень важно, - сделать надлежащие условия для кредитования реального сектора экономики - это задача номер один», - заявил Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, также важно уйти от сырьевого типа экономики. Это поможет создать тысячи рабочих мест.

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