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Украина получила от Австрии 60 барж, которые заказывала еще при СССР

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Дунайское параходство стало богаче на 60 барж

Дунайское параходство стало богаче на 60 барж

Украине потребовалось 27 лет, чтобы расплатиться за крупный заказ

Государственная судоходная компания «Украинское дунайское пароходство» пополнилась  60-ю  баржами «Европа-IIБ».

 Любопытно, что они  были заказаны еще во времена СССР  в 1989 году.

«27 лет назад, в далеком 1989 году «Совкомфлот»  заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа «Европа-IIБ». При развале СССР Украинское дунайское пароходство стало правопреемником обязательств «Совкомфлота», - говорится в сообщении пресс-службы «Украинского дунайского параходства».

 Согласно договору был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. В течении более 25 лет график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия. По состоянию на декабрь 2014 года остаток долга за строительство барж составлял свыше 7 млн евро и порядка 2 млн евро - по процентам. В результате переговоров УДП в 2015 году удалось достичь договоренности с BAWAG leasing GmbH и Австрийским контрольным банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), выступившим гарантом правительства Австрии, о снижении задолженности на 90% - до 1,5 млн евро, при условии ее погашения до 30 ноября 2016 года.

На 24 ноября 2016 года долг полностью погашен  и 13 декабря в Вене нотариально оформили передачу  60 барж в собственность группы компаний «Украинского Дунайского пароходства».

Ранее «Комментарии" писали о том, что Иран купит у Boeing 80 самолетов.

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Теги: баржа, заказ

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   © «Комментарии:», 2016

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