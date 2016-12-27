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Кабмин обнародовал список главных достижений за 2016 год (инфографика)

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Названы главные достижения за уходящий год

Названы главные достижения за уходящий год

Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.

Отмечается, что среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство назвало запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

Кроме того, отмечается, что в сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-декларирования и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток.

Также среди достижений в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тыс. боеприпасов, подготовку инструкторов и проведение командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ.

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

 

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Теги: экономика Украины

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