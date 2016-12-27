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Через два года в Украине появятся нормальные дороги

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В 2017-2018 году в Украине будут отремонтированы дороги

В 2017-2018 году в Украине будут отремонтированы дороги

Целевая государственная программа по восстановлению дорог позволит через два года иметь в Украине дороги хорошего качества. Об этом заявил вице-премьер министр Владимир Кистион

«В 2017-2018 году мы будем иметь нормальные украинские дороги», - отметил он в интервью 24 каналу. 

По его словам, речь идет не о стратегии, а о целевой государственной программе по восстановлению дорог на 2017-2018 годы. 

Также он отметил, что для развития Украине очень помог финансово Всемирный банк, который

Кроме того он сообщил, что в бюджете на следующий год предусматривается 14,5 млрд грн на дороги. Кроме того, местные бюджеты будут решать самостоятельно, какую часть средств привлечь на ремонт дорог местного значения. Ожидается, что на указанные цели будет направлено не менее миллиарда гривен.

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Источник: «24 канал»,

Теги: ремонт, дороги Украины

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