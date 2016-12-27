МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Регулятор разрешил Укрзализныце повысить тарифы

0

Повысятся цены как на грузовые, так и на пассажирские перевозки.

Повысятся цены как на грузовые, так и на пассажирские перевозки.

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году. Об этом сообщил глава Укрзализныци Войцех Балчун.

Однако он не уточнил, изменились ли проценты повышения, заложенные в предложении Укрзализныци.

Как сообщали ранее «Комментарии»,  главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

 Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Укрзализниця, тарифы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

Глава «Укрзализныци» будет получать премию за регулярное подорожание билетов

"> «Укрзализныця» переплатит за дизтопливо 35 млн грн из-за того, что победитель тендера поднял стоимость горючего

«Укрзализныця» переплатит за дизтопливо 35 млн грн из-за того, что победитель тендера поднял стоимость горючего

"> Эксперт: «Укрзализныця» занижает прибыль в 50 раз»

Эксперт: «Укрзализныця» занижает прибыль в 50 раз»

"> «Укрзализныця» реформировала начало нумерации вагонов

«Укрзализныця» реформировала начало нумерации вагонов

Загрузка...

Последние новости

19:42

Раскрыты характеристики мощного мобильного процессора Huawei

19:38

Футболист «Ливерпуля» попался пьяным за рулем

19:30

Физлицам-предпринимателям подарили на Новый год новые налоги

19:16

Украинский супертяжеловес на ринг не вернется

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове мужчина выжил после прыжка с четвертого этажа

В Харькове мужчина выжил после прыжка с четвертого этажа »

Донбасс

Как в Мариуполе создают новогоднее настроение (ФОТО)

Как в Мариуполе создают новогоднее настроение (ФОТО) »

Одесса

Суд приговорил одессита к принудительному лечению в психиатрической больнице

Суд приговорил одессита к принудительному лечению в психиатрической больнице »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.