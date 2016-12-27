Регулятор разрешил Укрзализныце повысить тарифы

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году. Об этом сообщил глава Укрзализныци Войцех Балчун.

Однако он не уточнил, изменились ли проценты повышения, заложенные в предложении Укрзализныци.

Как сообщали ранее «Комментарии», главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.