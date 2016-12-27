Кабмин пообещал не поднимать тарифы на газ и тепло с 1 января

Правительство не планирует повышать тарифы на газ и тепловую энергию в связи с увеличением стоимости импортного газа. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономики Степан Кубив.

«Мы говорим о колебании 8% роста - это не 10%, и это сегодня говорит о том, что пересчет (тарифов) не нужен», - сказал Кубив.

Как сообщали «Комментарии», Украина обязалась с 1 января 2017 года ввести поквартальную корректировку розничных тарифов на газ и тепловую энергию если тарифы будут отклоняться от уровня полного покрытия расходов (цены на импортный газ) на 10% или более.

Напомним, с 1 июля 2016 года в Украине вступили в силу новые тарифы на горячее водоснабжение и отопление, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

фото: fttc.com.ua