Кабмин пообещал не поднимать тарифы на газ и тепло с 1 января
27/12/2016 18:52
Тарифы на газ с 1 января не увеличат
Правительство не планирует повышать тарифы на газ и тепловую энергию в связи с увеличением стоимости импортного газа. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономики Степан Кубив.
«Мы говорим о колебании 8% роста - это не 10%, и это сегодня говорит о том, что пересчет (тарифов) не нужен», - сказал Кубив.
Как сообщали «Комментарии», Украина обязалась с 1 января 2017 года ввести поквартальную корректировку розничных тарифов на газ и тепловую энергию если тарифы будут отклоняться от уровня полного покрытия расходов (цены на импортный газ) на 10% или более.
Напомним, с 1 июля 2016 года в Украине вступили в силу новые тарифы на горячее водоснабжение и отопление, что связано с установлением единой цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на уровне 6,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.
фото: fttc.com.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
19:42
Раскрыты характеристики мощного мобильного процессора Huawei
|
19:38
|
19:30
Физлицам-предпринимателям подарили на Новый год новые налоги
|
19:16
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0