В ПриватБанке взялись за язык
27/12/2016 19:07
Поскольку ПриватБанк – государственный банк, весь документооборот должен вестись на государственном языке
Документацию финучреждения полностью переводят на украинский
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский на своей странице в Facebook, приложив скрин соответствующего документа.
Причиной подобных изменений послужила национализация финучреждения: «Поскольку ПриватБанк – государственный банк, весь документооборот должен вестись на государственном языке».
«Собственно, вот первая серьезная реформа нового топ-менеджмента. Я ничего не имею против украинского языка, но мне кажется у нового менеджмента есть более приоритетные вопросы, которые требуют решения», – выразил свое мнение Гороховский.
Следует отметить, что во время устного общения, совещаний, при переписке в имейл, Skype и т.д. сотрудникам разрешается пользоваться удобным для них языком.
Также в обновленное правление ПриватБанка вошло много старых лиц. Так, в составе нового руководства оказалось много «приватовцев».
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Теги: ПриватБанк, язык, документы, правление
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