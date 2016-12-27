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В ПриватБанке взялись за язык

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Поскольку ПриватБанк – государственный банк, весь документооборот должен вестись на государственном языке

Поскольку ПриватБанк – государственный банк, весь документооборот должен вестись на государственном языке

Документацию финучреждения полностью переводят на украинский

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский на своей странице в Facebook, приложив скрин соответствующего документа.

Причиной подобных изменений послужила национализация финучреждения: «Поскольку ПриватБанк – государственный банк, весь документооборот должен вестись на государственном языке».

«Собственно, вот первая серьезная реформа нового топ-менеджмента. Я ничего не имею против украинского языка, но мне кажется у нового менеджмента есть более приоритетные вопросы, которые требуют решения», – выразил свое мнение Гороховский.

Следует отметить, что во время устного общения, совещаний, при переписке в имейл, Skype и т.д. сотрудникам разрешается пользоваться удобным для них языком.

Также в обновленное правление ПриватБанка вошло много старых лиц. Так, в составе нового руководства оказалось много «приватовцев».

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Теги: ПриватБанк, язык, документы, правление

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