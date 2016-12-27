Физлицам-предпринимателям подарили на Новый год новые налоги

Петр Порошенко подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»

Согласно этому закону уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны платить единый социальный взнос 704 грн. в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли, пишет Хвиля.

При этом ранее ФЛП, когда в определенном периоде имел прибыль, платил 5%-ный налог и Единый социальный всзнос. Если же движения средств не было – платить не было необходимости.

Отмечается, что первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн. в месяц. Законом предусматривается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. Так, в бюджетной сфере минимальная тарифная ставка (должностной оклад) будет устанавливаться Кабинетом министров Украины. В бюджетной сфере предприятия будут определять тарифные ставки самостоятельно в коллективных договорах. При этом минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Проектом вносятся изменения в законы Украины, в которых заработная плата или должностные оклады определяются на основе минимальной заработной платы. Предполагается определять их в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года.

Фото: Андрей Товстыженко, ZN.UA