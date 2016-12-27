ПриватБанк объявил о снижении ставок по депозитам
27/12/2016 19:58
Для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года на весь срок договора будут действовать старые условия размещения средств
Ставки по депозитам в валюте обновят с 1 января, по депозитам в гривне – месяцем позже
С 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в ПриватБанке будут снижены в среднем на 1–2% годовых. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба банка.
Снижение процентных ставок при размещении валютных средств в банке коснется вкладов как в долларах США, так и евро. Ставки по гривневым вкладам ПриватБанка будут снижены с начала февраля 2017 года.
«Тенденции снижения ставок на рынке определяют новые уровни доходности депозитов в ПриватБанке, в первую очередь в иностранной валюте», – объяснил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.
По его словам, для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств.
С начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах США и 7% годовых в евро. Депозитные вклады на полгода в 2017 году будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах США и 6% годовых в евро.
Размещение валютных вкладов в ПриватБанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.
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Теги: ПриватБанк, ставки, депозит, валюта
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