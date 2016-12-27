«Ленинская кузница» будет экспортировать и импортировать оружие
27/12/2016 21:28
На момент распада СССР на заводе работало свыше 6000 работников, по состоянию на 2016 год – около 350 работников
Предприятию, опосредованно принадлежащему Петру Порошенко, предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства
Кабинет министров планирует предоставить ПАО «Завод «Ленинская кузница» право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря, сообщают Українські Новини.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период до 1 июня 2018 года.
ПАО «Ленинская кузница» специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО «Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс Капитал», ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако завод «Ленинская кузница», принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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