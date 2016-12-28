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Президент Украины подписал закон о минимальной зарплате в 3200 грн

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с 1 января 2017 года минимальная зарплата увеличивается вдвое

с 1 января 2017 года минимальная зарплата увеличивается вдвое

Эксперты прогнозируют, что нормы закона усилят репрессии против бизнеса и будут способствовать уменьшению реальной занятости населения  

Президент Петр Порошенко поставил свою подпись под  законом №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который по инициативе правительства с 1 января 2017 года повышает минимальную заработную плату в Украине в два раза  – до 3200 грн в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подписанный Закон также расширяет  полномочия органов власти по проверкам выплаты зарплаты на предприятиях, ужесточив ответственность работодателей.

Известно, что эксперты группы «Налоговая и бюджетная реформа» Реанимационного пакета реформ просили президента применить право вето к этому закону, так как отдельные его нормы существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности и были приняты без надлежащего публичного обсуждения.

«Закон содержит опасную норму, которая применяется к физическим лицам-предпринимателям и лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность: необходимость уплаты ЕСВ (единый социальный взнос – ИФ) на уровне минимального страхового взноса (с учетом новой м.з.п. – 704 грн) даже при отсутствии хозяйственной деятельности и, соответственно, дохода. Во-вторых, закон предоставляет право органам местного самоуправления выступать с инициативой проверок бизнеса, организовывать их проведения, а при осуществлении полномочий в сфере контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения самостоятельно проводить проверки предприятий, учреждений и организаций, которые не находятся в коммунальной собственности, а также физических лиц, использующих труд наемных работников», – указывали эксперты РПР.  По их мнению, такая норма усилит репрессии против бизнеса, особенно малого и будет способствовать реализации опасного последствия недавнего повышения минимальной заработной платы, а именно - уменьшению реальной занятости.

 Однако премьер Владимир Гройсман во вторник предупредил работодателей о необходимости строго следовать нормам нового закона. «Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции», - заявил он.

Ранее «Комментарии» писали о том, как в Украине изменится система оплаты труда.

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Теги: минимальная зарплата, закон, президент

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   © «Комментарии:», 2016

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