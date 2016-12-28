МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

НБУ направил национализированному «Приватбанку» 10 млрд грн рефинансирования

0

НБУ подтвердило в соцсети факт предоставления «Приватбанку» рефинансирования

НБУ подтвердило в соцсети факт предоставления «Приватбанку» рефинансирования

Выделенные средства  должны  поддержать ликвидность  банка

22 декабря Нацбанк  предоставил национализированному «Приватбанку»  кредит рефинансирования объемом 10 млрд грн. Эти средства  должны  поддержать ликвидность  банка.

Об этом  на своей странице в  Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Параметры кредита, сроки его предоставления, процентную ставку и залог в банке не сообщили, объяснив  это банковской тайной, в соответствии со статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Ранее «Комментарии» писали о том, что  правительство национализировало ПАО «Приватбанк». Такой шаг объяснили  необходимостью, так как  банк находился в сложном положении. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: рефинансирование, ПриватБанк

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> ПриватБанк объявил о снижении ставок по депозитам

ПриватБанк объявил о снижении ставок по депозитам

"> В ПриватБанке взялись за язык

В ПриватБанке взялись за язык

"> «ПриватБанк» по «Альпийской схеме» вывел в оффшоры почти $1,5 млрд

«ПриватБанк» по «Альпийской схеме» вывел в оффшоры почти $1,5 млрд

"> Коломойский рассказал почему пришлось отдать государству «Приватбанк»

Коломойский рассказал почему пришлось отдать государству «Приватбанк»

Загрузка...

Последние новости

10:00

В Москве взорвали платежный терминал и унесли кассеты с деньгами

09:53

Дубай будет использовать ИИ для раскрытия преступлений

09:44

В жутком ДТП под Харьковом погиб грудной ребенок

09:41

В Афганистане покушались на парламентария

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В жутком ДТП под Харьковом погиб грудной ребенок

В жутком ДТП под Харьковом погиб грудной ребенок »

Запорожье

Запорожский правоохранитель "наколядовал" на 5 лет тюрьмы

Запорожский правоохранитель "наколядовал" на 5 лет тюрьмы »

Одесса

Декана измаильского университета признали невиновной во взяточничестве

Декана измаильского университета признали невиновной во взяточничестве »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.