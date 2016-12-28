НБУ направил национализированному «Приватбанку» 10 млрд грн рефинансирования
28/12/2016 09:20
НБУ подтвердило в соцсети факт предоставления «Приватбанку» рефинансирования
Выделенные средства должны поддержать ликвидность банка
22 декабря Нацбанк предоставил национализированному «Приватбанку» кредит рефинансирования объемом 10 млрд грн. Эти средства должны поддержать ликвидность банка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.
Параметры кредита, сроки его предоставления, процентную ставку и залог в банке не сообщили, объяснив это банковской тайной, в соответствии со статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Ранее «Комментарии» писали о том, что правительство национализировало ПАО «Приватбанк». Такой шаг объяснили необходимостью, так как банк находился в сложном положении.
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Теги: рефинансирование, ПриватБанк
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