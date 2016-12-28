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Деньги

Украина получила от Евросоюза 55 миллионов евро

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Евросоюз предоставил безвозвратную помощь в бюджет Украины

Евросоюз предоставил безвозвратную помощь в бюджет Украины

Это второй и заключительный транш, который предоставляется в рамках указанного Соглашения о  финансировании, заключенного  между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году

Второй  транш финансовой помощи от Евросоюза в сумме 55,125 млн  евро получила Украина согласно Соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. Об этом пишет  сайт Министерства финансов Украины.

Речь идет о соглашении, которое также известно под названием «Контракт по строительству государства» (State building contract) и предусматривает предоставление безвозвратной помощи в бюджет Украины.

«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Отмечается, что это второй и заключительный транш предоставляется в рамках указанного международного договора с ЕС. Первый транш в сумме 250 млн. евро был получен Украиной в июле 2014 года.

Максимальная сумма второго транша, при условии выполнения всех индикаторов, составляла 105 млн евро.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Ватикан выделил Украине 6 млн евро гуманитарной помощи.

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Теги: транш, Евросоюз, Украина

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   © «Комментарии:», 2016

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