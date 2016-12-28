Гройсман представил план действий Кабмина до 2020 года
28/12/2016 13:30
План состоит из 5 ключевых пунктов
На заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил проект среднесрочного плана приоритетных действий Кабмина на период до 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства.
«Я бы хотел сегодня, чтобы мы очень ясно дали сообщение украинцам, куда мы идем, что мы получим, какой будет результат нашей дальнейшей работы и имеем очень конкретные приоритеты развития государства с 2017 по 2020 год», - сказал премьер.
По его словам, среднесрочный план приоритетных действий правительства на период до 2020 года – инклюзивный документ и над его подготовкой работали министерства с профильными экспертами. Правительство открыто к дальнейшему обсуждению среднесрочного плана.
Он отметил, что план состоит из 5 основных приоритетах и содержит 85 направлений деятельности правительства в течение 2017-2020 годов, направленных на осуществление последовательных и комплексных реформ. Среди главных приоритетов: экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, установление верховенства права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.
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