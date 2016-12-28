За зарплаты в конверте будут штрафовать на 320 тысяч

Президентом подписан закон который предусматривает введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

Теперь предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат «в конверте».

Кроме того, согласно закона, предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения госинспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты «в конверте").

Также законом предусматривается уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 гривень.

Представляя законопроект, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что он обеспечивает повышение социальных гарантий государства.

фото: ZN.ua