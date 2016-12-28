МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Оборону страны укрепят за счет конфискаций

0

Конфискованные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства

Конфискованные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства

Госбюджет предусматривает 11,5 млрд. поступлений от конфискации коррупционных средств

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд. грн. поступлений от конфискации средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений. Об этом сообщает БизнесЦензор.

Данные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства.

Кроме того, в прочих неналоговых поступления предусмотрены 52,1 млн. грн. от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения).

Госбюджет-2016 предусматривал 7,7 млрд. грн. поступлений от конфискованных по коррупционным правонарушениям средств.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: коррупция, средства, госбюджет

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Опубликован госбюджет-2017 с дефицитом в 77,5 миллиардов гривен

Опубликован госбюджет-2017 с дефицитом в 77,5 миллиардов гривен

"> Порошенко подписал госбюджет-2017

Порошенко подписал госбюджет-2017

"> Верховая Рада приняла Госбюджет Украины на 2017 год в 4:52 утра

Верховая Рада приняла Госбюджет Украины на 2017 год в 4:52 утра

"> Луценко похвалился успехами своего ведомства

Луценко похвалился успехами своего ведомства

Загрузка...

Последние новости

22:20

Захарченко хочет сделать ДНР всю Донетчину

21:57

Посол США в Украине похвалила украинских чиновников

21:42

Сербия – Украине: Не нужно читать нам лекции

21:26

В Украине выросла средняя зарплата

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Как полиция будет охранять новогодние массовые гуляния на Луганщине

Как полиция будет охранять новогодние массовые гуляния на Луганщине »

Харьков

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии »

Запорожье

Как легко купить ноутбук и остаться в дураках - знают в Запорожской области

Как легко купить ноутбук и остаться в дураках - знают в Запорожской области »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.