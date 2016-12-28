Оборону страны укрепят за счет конфискаций
28/12/2016 20:58
Конфискованные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства
Госбюджет предусматривает 11,5 млрд. поступлений от конфискации коррупционных средств
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд. грн. поступлений от конфискации средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Данные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства.
Кроме того, в прочих неналоговых поступления предусмотрены 52,1 млн. грн. от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения).
Госбюджет-2016 предусматривал 7,7 млрд. грн. поступлений от конфискованных по коррупционным правонарушениям средств.
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