Автомобили из ЕС позволили облагать спецпошлинами

Решение об этом было принято на заседании правительства без обсуждения

Кабинет министров Украины утвердил разработанный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) порядок применения специальных пошлин на импорт европейских автомобилей для случаев, когда такой импорт угрожает развитию отечественного автопрома. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения и в соответствии с регламентом работы правительства, что позволяет принимать постановления и распоряжения пакетом.

Минэкономразвития предложило разрешить временное повышение ставок ввозной пошлины (не более чем до уровня 10%, но не выше ставки ввозной пошлины (льготной. – Ред.), действовавшей в 2015 году) на легковые автомобили происхождением из ЕС.

Введение таких мер возможно в случае, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тысяч единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке превышает 20%.

Введение таких ограничений возможно только после консультаций с ЕС.

Другое условие – совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последних 12 месяцев превышает объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за тот же период.

Следует отметить, что соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает постепенное – в течение 10 лет, уменьшение пошлин на легковые авто из ЕС с 10% до нуля. Кроме того, в соглашении отдельно указано, что стороны должны воздерживаться от увеличения пошлин.

Вместе с тем в МЭРТ убеждены, что такой шаг соответствует соглашению об ассоциации, ведь такие спецмеры, направленные на защиту национального производителя, прописаны в статье 44 СА.

В министерстве также отмечают, что пока оснований для введения спецпошлин нет – по результатам девяти месяцев 2016 года импорт легковых машин из ЕС составил 30,6 тыс. единиц.