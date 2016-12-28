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В Украине выросла средняя зарплата

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Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве

Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве

Рост составил 56 гривен

Средняя зарплата в Украине в ноябре составила 5,4 тыс. грн., или на 1% больше, чем в октябре (5,35 тыс. грн.). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Госстат уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 56 грн. По сравнению с ноябрем прошлого года средняя зарплата выросла на 20%.

Реальная заработная плата в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%, а в годовом выражении – выросла на 8,4%.

Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли – в среднем 25,62 тыс. грн. на одного работника. На втором месте финансисты и страховые агенты – 10,3 тыс. грн.

Зарплата работников информационной и телекоммуникационной отраслей составила в среднем 10,2 тыс. грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 4,2 тыс. грн., в промышленности – 6,2 тыс. грн.

По регионам самая большая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве – 9 тыс. грн., на втором месте Донецкая область – чуть более 6 тыс. грн. Самая низкая средняя зарплата – в Тернопольской (около 4 тыс. грн.), Черниговской и Житомирской областях (4,15 тыс. грн.).

Фото: shutterstock.com

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Теги: зарплата, Госстат

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