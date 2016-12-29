Украина вводит новые правила транзита товаров

Транзит товара будет идти по европейским нормам
В Украине утвержден законопроект, который предусматривает приведение транзитных процедур в соответствие с Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами, сообщает пресс-служба Минфина.
«Планируется использование в Украине, среди прочего, отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции», - сказано в сообщении.
Кроме того, предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне
Введение новых правил транзита важно, поскольку является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Комментарии»,
Последние новости
|
16:02
|
16:01
В Харькове экс-преподаватель академии Нацгвардии пытался ограбить банк
|
15:57
Штаб Ахметова доставил на дом одиноким старикам и инвалидам 44 тысячи продуктовых наборов
|
15:52
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0