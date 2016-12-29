Украина вводит новые правила транзита товаров

Транзит товара будет идти по европейским нормам

В Украине утвержден законопроект, который предусматривает приведение транзитных процедур в соответствие с Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами, сообщает пресс-служба Минфина.

«Планируется использование в Украине, среди прочего, отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции», - сказано в сообщении.

Кроме того, предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне

Введение новых правил транзита важно, поскольку является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.