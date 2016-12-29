Власти рассказали, как будут развивать экономику в 2017 году

Стало известно, как будет развиваться экономика в следующем году. Об этом рассказали в министерстве экономического развития и торговли.

«Рост экономики будет обеспечен за счет чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата», - говорится на странице ведомства в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефедова.

«Приоритеты 2017 направлены на стимулирование точек роста экономики: чистый экспорт, улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций», - сказал он.

В свою очередь увеличить приток инвестиций планируется за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции.

«Реформа оборонного комплекса и ряд дерегуляционных мероприятий позволят привлекать больше инвестиций, как внутренних, так и внешних», - говорится в сообщении