Власти рассказали, как будут развивать экономику в 2017 году

Стало известно, как будет развиваться экономика в следующем году. Об этом рассказали в министерстве экономического развития и торговли.
«Рост экономики будет обеспечен за счет чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата», - говорится на странице ведомства в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефедова.
«Приоритеты 2017 направлены на стимулирование точек роста экономики: чистый экспорт, улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций», - сказал он.
В свою очередь увеличить приток инвестиций планируется за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции.
«Реформа оборонного комплекса и ряд дерегуляционных мероприятий позволят привлекать больше инвестиций, как внутренних, так и внешних», - говорится в сообщении
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Теги: деньги, развитие, экономика Украины
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