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Судьба второй банковской двадцатки решится 1 января

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Диагностику топ-20 банков Нацбанк провел в 2015 году

НБУ признает неплатежеспособными финучреждения с недостаточным капиталом

Второй двадцатке банков по размерам активов необходимо докапитализироваться до 1 января 2017 года. «Банки, которые не обеспечат достижение положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными», – говорится в сообщении на сайте НБУ.

По результатам диагностики качества активов и достаточности капитала из второй двадцатки банков семь не нуждались в докапитализации, еще 12 – предоставили программы докапитализации. Банк «Михайловский» признали неплатежеспособным до завершения процесса диагностики.

Во вторую двадцатку банков входят: банк «Кредит Днепр», «Платинум», Диамантбанк, банк «Восток», Таскомбанк, Международный инвестиционный банк, Универсал банк, Правэкс-Банк, Банк инвестиций и сбережений, VS Банк, А-Банк, Марфин Банк, БМ Банк, Идея Банк, Пиреус Банк, «Клиринговый дом», Индустриалбанк, Фортуна Банк, БТА Банк, Дойче Банк.

В 2016 году Нацбанк продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала следующих 40 банков.

Диагностику топ-20 банков провели в 2015 году. Остальные банки НБУ проверит до конца сентября 2017 года.

Фото: РИА Новости Евгений Котенко

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Теги: диагностика, докапитализация, активы, НБУ

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