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Насиров назвал количество украинцев, работающих за минимальную зарплату

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Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины

Выполнение нормы о повышении минимальной заработной платы вдвое позволит увеличить доходы местных бюджетов на 1–2 млрд. грн. в месяц

Украинцев, которые по итогам 2016 года получали заработную плату и уплачивали с нее налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, около 10,5 млн., или почти вдвое меньше, чем должно быть, считает глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.

«Во всех соседних странах, особенно в странах ЕС, в среднем уплачивают налоги около половины населения. То есть в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн. реально работающих людей и тех, кто платит налоги», – сказал он на селекторном совещании в Киеве в четверг.

Насиров добавил, что из этих 10,5 млн. 30–40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 года – 1600 грн. в месяц.

«Это крайне недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату, – это нереально, нечестно, не отвечает действительности», – заявил глава ГФС.

Он призвал местные органы власти активнее бороться со сложившейся ситуацией, так как налог на доходы физических лиц формирует свыше половины их доходов.

По словам Насирова, в этом году благодаря децентрализации доходы местных бюджетов вырастут с 90 млрд. грн. до 140–145 млрд. грн., в том числе налог на доходы физлиц составит около 77–78 млрд. грн. Руководитель ГФС считает. что выполнение нормы о повышении с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3200 грн. в месяц – позволит увеличить доходы местных бюджетов на 1–2 млрд. грн. в месяц.

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Теги: ГФС, зарплата, децентрализация

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