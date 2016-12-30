Петр Порошенко подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент считает, что когда закон после подписания будет обнародован и введен в действие, начнутся качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате

Под законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» поставил свою подпись президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с принятием данного закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких «маски-шоу», никаких коррупционных схем», – прокомментировал Порошенко и выразил уверенность, что быстрая имплементация закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

По словам президента, теперь контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне.

«Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами», – отметил он.

Также закон освобождает на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если их оборот менее трех миллионов гривен.

«Очень важный шаг – мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов. Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя государственного бюджета», - добавил Порошенко и отметил, что когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, начнутся качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате.

Ренее «Комментарии" писали о том, что советник Порошенко заподозрил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы.