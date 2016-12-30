К 2020 году уровень бедности в Украине снизится на 15%, говорится в плане действий правительства до 2020 года, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, этому будет способствовать реформирование пенсионной системы и внедрение эффективной системы предоставления социальной поддержки населения.

«Существующее состояние пенсионной системы свидетельствует о необходимости проведения очередного этапа пенсионной реформы. Основной целью является создание условий для повышения пенсий, соблюдение принципов социальной справедливости, устранения больших разрывов между специальными и обычными пенсиями, обеспечения надлежащего уровня жизни гражданам, которые в течение своей трудовой жизни платили пенсионные взносы, не скрывая трудовых доходов», - отмечается в документе.

Наряду с этим добавляется, что внедрение эффективной системы предоставления социальной поддержки населения даст возможность обеспечивать адресный подход предоставления социальной помощи малообеспеченным гражданам и внедрить комплексный подход к решению проблем среди наиболее уязвимых слоев населения, их социальной интеграции и выхода из состояния бедности. «В частности предусмотрено введение предоставления льгот в денежной форме, переход к предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан по принципу «деньги ходят за человеком» (санаторно-курортное лечение, жилье), внедрение стимулов к трудоустройству получателей социальной помощи», - уточняется в документе.