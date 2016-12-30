В Украине открылся 80-й McDonald’s

Всего в 2016 году компания создала в Украине более 200 новых рабочих мест

В Киеве начал работу новый ресторан быстрого питания McDonald’s. Заведение открылось по адресу: ул. Георгия Кирпы, 5а. Это уже 36-й McDonald’s в Киеве.

Ресторан разместился недалеко от Южного железнодорожного вокзала, сообщает Украинская ассоциация ритейлеров.

Ресторан располагается в отдельном одноэтажном здании и занимает площадь 384 кв. м.

Также в заведении предусмотрена большая открытая терраса и McDrive.

В зале и на террасе одновременно смогут отдыхать более 200 гостей.

Ежедневный планируемый поток посетителей – около 2000 человек.

«В 2016 году мы продолжили развивать сеть в Украине. За этот год мы открыли три новых заведения в столице, и реконструировали еще два в Киеве и Львове. В ближайшие дни также закончится реконструкция объекта в Запорожье. Всего в 2016 году компания в Украине инвестировала в развитие сети более 270 млн. грн. и создала более 200 новых рабочих мест. В 2017 году мы ставим перед собой не менее амбициозные цели», – рассказал генеральный директор компании McDonald’s в Украине Гжегож Хмелярский.

Компания «МакДональдз Юкрейн» увеличила инвестиции в развитие сети в Украине в 2016 году на 23%, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что всего в 2016 году было открыто три новых заведения в столице, реконструированы два – в Киеве и во Львове, продолжается завершение реконструкции в Запорожье.