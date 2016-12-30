Налоговики собрали рекордный НДС

В декабре плательщиками задекларировано рекордную сумму НДС к уплате – 16,5 млрд. грн.

Государственной фискальной службой Украины в декабре собран рекордный размер налога на добавленную стоимость в истории Украины – 16,5 млрд. грн.

Об этом сообщил глава ГФС Роман Насиров, передает «Слово и Дело».

«В декабре задекларирована рекордная сумма начисления НДС – 16,5 миллиардов гривен. Таким образом, зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога», – сообщил он.

По его словам, это стало возможным благодаря эффективной работе ГФС в направлении детенизации экономики. «Результатом отработки рисковых операций субъектов хозяйствования является увеличение объемов декларирования НДС», – подчеркнул он.

Всего в этом году наблюдается ежемесячный рост декларирования и уплаты НДС. В первой половине 2015 года среднемесячная оплата была на уровне 8 млрд. грн.

Напомним, что за девять месяцев 2016 года поступления в местные бюджеты составили более 104 млрд. грн., обеспечив таким образом прирост платежей в местные бюджеты на 47,4% или почти на 34 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: golos.ua