Кассиров в электричках проконтролируют видеокамеры

В «Укрзализныце» хотят выяснить, сколько реально денег за перевозки собирают кассиры

Руководство «Укрзализныци» начало проводить эксперимент, в рамках которого разъездные кассиры в пригородных поездах работают с использованием средств видеонаблюдения и в сопровождении работников военизированной охраны.

Как сообщили в компании, эксперимент начался 7 декабря и проводится на участке Киев – Фастов – Киев. В «Укрзализныце» таким образом хотят выяснить, сколько реально денег за перевозки собирают кассиры.

«Есть первые положительные результаты от внедрения эксперимента с видеонаблюдением – увеличение выручки. Но основной целью является воспитание сознания и дисциплины у пассажиров, которые должны понимать, что проезд в пригородном поезде обязательно должен быть оплачен. Пассажиры льготных категорий для учета обязаны оформлять в кассе «нулевой» билет», – цитируют в «Укрзализныце» директора по пассажирским перевозкам и сервису компании Игоря Романкива.

Он надеется, что такие меры будут стимулировать работников качественно выполнять свою работу.

Пассажиров информируют о видеонаблюдении объявлениями в пригородных поездах и на вокзалах.

Фото: Антон Демидов, www.trainpix.org