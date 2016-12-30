Украина вошла в топ-5 по выращиванию картошки

По этому показателю мы обогнали США и страны Евросоюза

Выращивание картофеля на уровне 22 млн. т в год позволило Украине войти в пятерку мировых лидеров в этой отрасли, – подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает HUBs.ua

Таким образом, Украина обогнала США, Францию, Германию и прочие европейские страны в производстве картофеля. Хотя уступила три позиции впереди себя Китаю (95 млн. т), Индии (45 млн. т) и РФ (30 млн. т).

По октябрьским данным Государственной фискальной службы Украины, Беларусь по итогам девяти месяцев 2016 года оказалась крупнейшей страной-импортером украинского картофеля. По данным ведомства, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Беларусь картофеля на $1,1 млн., в Грузию – на $45 тыс., в Азербайджан – на $18 тыс. Одновременно за отчетный период Украина импортировала картофеля на $3,8 млн.

Как уточняют в ГФС, за девять месяцев этого года Украина импортировала картофель из Франции на $1,3 млн., из Нидерландов – на $931 тыс., из Германии – на $806 тыс.