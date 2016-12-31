OPAL обирает украинскую ГТС

Решение Еврокомиссии привело к потере Украиной транзита газа на 19%

С 22 декабря использование маршрута Nord Stream-OPAL возросло на 41% – до 80,5 млн. куб. м в сутки, что привело к снижению транзита природного газа через территорию Украины на 19% – до 120,8 млн. куб. м.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».

«Начиная с 22 декабря использование маршрута Nord Stream-OPAL возросло на 41% – с 57,1 миллиона кубометров до 80,5 миллионов кубометров в сутки. В то же время транспортировка по ГТС Украины в направлении Словакии сократилась на 19% – с 148,9 миллиона кубометров м до 120,8 миллиона кубометров», – говорится в сообщении.

Снижение объемов транзита через ГТС Украины стало возможным вследствие принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, который является наземным отводом от «Северного потока».

«Сложившаяся ситуация дает основания считать, что «Газпром» предпринимает целенаправленные действия по ограничению транзита через украинскую газотранспортную систему», – говорится в сообщении пресс-службы НАК.

В компании уточнили, что суточный объем газа, суммарно транспортируемый обоими маршрутами в Европу, 22 и 28 декабря почти не изменился (206 млн. куб. м и 201,3 млн. куб. м), но произошло значительное перераспределение в пользу Nord Stream-OPAL.

«Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины», – подчеркивают в НАК.