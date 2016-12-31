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Штраф за нарушение пожарной безопасности хотят повысить в 100 раз

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С начала года в Украине при пожарах погибли более полутора тысяч человек

Это адекватная цифра, которая будет побуждать к действиям, считают в ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) хотят увеличить штраф за нарушение пожарной безопасности, который сейчас составляет 170 грн., в 100 раз.

Это связано с уменьшением государственного контроля и надзора за бизнесом, объяснил заместитель начальника управления пожарной безопасности департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Евгений Линчевский, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.

«Нами уже разработан законопроект, он проходит согласование на уровне центральных органов исполнительной власти, о повышении штрафа, по крайней мере, в 100 раз за нарушение требований пожарной безопасности. Чтобы штраф у нас был не 170 гривен, а 17 тысяч гривен… Это адекватная цифра, которая также будет побуждать к действиям», – сказал он.

По его словам, в рамках реформы в ГСЧС хотят внедрить ориентированный на риски подход к управлению пожарной и техногенной безопасностью на предприятиях. Сейчас, даже если на идентичных предприятиях предпринимаются разные меры пожарной безопасности, то они все равно будут относиться к одной степени риска.

«Мы разрабатываем методику оценки противопожарного состояния, которая нам будет давать численный показатель. В зависимости от того, какие меры на предприятии предпринимаются, субъект хозяйствования может сам делать что-то для снижения риска возникновения пожара, и таким образом переводить свой объект из высокой степени риска в среднюю, из средней – в незначительную в зависимости от предпринимаемых мер. Такой подход также используется во многих странах», – говорит он.

Следует отметить, что в бюджете на 2017 год заложено повышение зарплат для 48 тыс. сотрудников ГСЧС – с 3 до 5 тыс. грн.

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Теги: штраф, безопасность, ГСЧС

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