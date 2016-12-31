Рейтинг ПриватБанка определен как «ограниченный дефолт»

Такое решение объясняется соглашением банка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт), об этом говорится на сайте агентства, сообщает Корреспондент.net.

Такое решение Fitch объяснил соглашением ПриватБанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

«Понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением Национального банка Украины, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка», – сказано в сообщении.

Fitch уточнил, что это произошло до национализации ПриватБанка.

Следует отметить, что после национализации банка Fitch снизил рейтинг ПриватБанка с ССС до F и поместил долгосрочные рейтинги в список на пересмотр.

Также рейтинг ПриватБанка понизило агентство S&P.

Фото: realist.online