Ежедневно с китайского гиганта AliExpress в Украину заходит 30–40 тысяч посылок

В денежном выражении суммы, которые украинцы перевели на счета иностранных онлайн-торговцев, за год выросли на 15–20 % и достигли $ 350–400 млн. Об этом пишет Новое время.

Дыхание заграницы стало столь ощутимо, что в конце осени отечественная Ассоциация предприятий интернет-торговли (АПИТУ) предложила снизить с 150 до 22 евро лимит на беспошлинный ввоз товаров. Эта мера якобы должна была остановить приграничных «челноков», но в первую очередь она коснулась бы покупок, сделанных на зарубежных сайтах.

Разница в цене – вот ключевая причина интереса украинцев к китайским и американским онлайн-магазинам.

Самые привлекательные цены выставляет китайский гигант AliExpress.

Ежедневно в Украину заходит 30–40 тыс. посылок с этого ресурса. Их средняя стоимость – $ 13–14, вес до 150 г.

Ярче всего стремление экономить проявилось в черную пятницу, 11 ноября 2016 года, корда AliExpress продавал товары с максимальными скидками.

Однако украинцы выбирают для шопинга заграничные интернет-магазины не только из-за цены. Еще одним фактором стало более высокое качество продукции.

Дополнительным стимулом для отечественных онлайн-шоперов стало проникновение Интернета и запуск сетей 3G, что позволило пользователям заказывать товары с мобильных устройств.