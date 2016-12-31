Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году

Особой популярностью пользуются квадратные метры в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре
По итогам 2016 года увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом.
В 2016 году на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом. Об этом шаписал Hyser, ссылаясь на данные агентства недвижимости Hayat Estate.
Несмотря на рост активности, Украина все же пока отстает от других стран, в частности от Казахстана. На одну сделку с участием украинского инвестора приходится две-три сделки, совершенных гражданами Казахстана.
«В 2016 году портрет украинского покупателя зарубежной недвижимости изменился. В 2014–2015 годах недвижимость в других странах покупали преимущественно жители восточных регионов страны с целью смены места жительства. Доля эмигрантов в числе покупателей зарубежной недвижимости по статистике Hayat Estate снизилась до 20% по сравнению с 2015 годом», – сообщают представители агентства.
Одна из целей покупки недвижимости в других странах – финансовый рост.
«События на банковском рынке страны и определенный отток депозитов простимулировали рынок зарубежной недвижимости. В декабре 2016 компания зафиксировала рекордное число обращений потенциальных покупателей, которые интересовались инвестиционными вариантами», – уточняет соучредитель и управляющий партнер Hayat Estate Вячеслав Фоменко.
По его словам, многие, как среди существующих клиентов компании, так и среди потенциальных инвесторов, отмечают снижение доверия к украинской банковской системе.
Средняя стоимость покупаемых украинцами объектов выросла с 62 тыс. евро в 2014–2015 годах до 95 тыс. евро в 2016 году. Особой популярностью у украинцев пользуется недвижимость в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: недвижимость, покупатели, Кипр, Турция
Последние новости
|
17:05
|
16:47
|
16:35
|
16:12
Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0