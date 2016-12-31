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Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году

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Средняя стоимость покупаемых украинцами объектов составляет 95 тыс. евро

Особой популярностью пользуются квадратные метры в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре

По итогам 2016 года увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом.

В 2016 году на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сделок, в рамках которых украинцы приобретают недвижимость за рубежом. Об этом шаписал Hyser, ссылаясь на данные агентства недвижимости Hayat Estate.

Несмотря на рост активности, Украина все же пока отстает от других стран, в частности от Казахстана. На одну сделку с участием украинского инвестора приходится две-три сделки, совершенных гражданами Казахстана.

«В 2016 году портрет украинского покупателя зарубежной недвижимости изменился. В 2014–2015 годах недвижимость в других странах покупали преимущественно жители восточных регионов страны с целью смены места жительства. Доля эмигрантов в числе покупателей зарубежной недвижимости по статистике Hayat Estate снизилась до 20% по сравнению с 2015 годом», – сообщают представители агентства.

Одна из целей покупки недвижимости в других странах – финансовый рост.

«События на банковском рынке страны и определенный отток депозитов простимулировали рынок зарубежной недвижимости. В декабре 2016 компания зафиксировала рекордное число обращений потенциальных покупателей, которые интересовались инвестиционными вариантами», – уточняет соучредитель и управляющий партнер Hayat Estate Вячеслав Фоменко.

По его словам, многие, как среди существующих клиентов компании, так и среди потенциальных инвесторов, отмечают снижение доверия к украинской банковской системе.

Средняя стоимость покупаемых украинцами объектов выросла с 62 тыс. евро в 2014–2015 годах до 95 тыс. евро в 2016 году. Особой популярностью у украинцев пользуется недвижимость в Турции, Испании, Таиланде и на Кипре.

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Теги: недвижимость, покупатели, Кипр, Турция

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