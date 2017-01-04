Продажи новых авто в Украине в 2016 году значительно оживились

Всего было продано 65,56 тыс. единиц, что на 41% больше по сравнению с 2015 годом

В 2016 году продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 65,56 тыс. единиц, что на 41% больше по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют подсчеты ассоциации «Укравтопром», сообщает LB.ua.

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota – 7668 первичных регистраций (+56% к 2015 году). На втором месте – Renault с результатом 6389 автомобилей (+52% к 2015 году). Третье место досталось Volkswagen – 5001 автомобиль (+117% к 2015 году).

Далее идут: Skoda – 4145 авто (+91%); KIA – 3982 авто (+98%); Ford – 3612 авто (+38%); Nissan – 3444 авто (+29%); Hyundai – 3396 авто (+33%); BMW – 3073 авто (+70%); а замыкает лидерскую десятку – ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 2758 покупателя (-4%).

Самой популярной моделью в Украине оказалась KIA Sportage. В течение года было продано 2736 единиц этого автомобиля, что почти втрое больше, чем годом ранее.

Напомним, что в декабре 2016 года Минэкономики разработало порядок повышения пошлин на автомобили из ЕС для поддержки отечественной отрасли автомобилестроения.

При создании зоны свободной торговли с Евросоюзом Украина обязалась в течение десяти лет снизить ввозную пошлину на автомобили с 10% до 0%. МЭРТ предложил вернуть пошлину до уровня 10% при наличии трех условий: если годовой объем импорта легковых автомобилей из ЕС достигает 45 тыс. единиц, а его доля на внутреннем рынке превышает 20%; если объем импорта из ЕС за последние 12 месяцев превысит объем всех первичных регистраций легковых автомобилей за этот же период; если это причиняет вред отечественным автозаводам.