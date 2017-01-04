За неделю Украина лишилась почти 11 тысяч предпринимателей

Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент подписал изменения в законодательство о работе ФЛП
За последнюю неделю количество частных предпринимателей сократилось на 10,85 тысяч. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.
Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент подписал изменения в законодательство о работе ФЛП.
«Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев», – объяснил Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.
Как отмечается, наибольшее количество закрытых ЧП – на Киевщине (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепр (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.
Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.
Согласно новым нормам уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн. в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.
Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно – так называемых «спящих ФЛП».
Фото: Фото УНИАН
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Теги: ФЛП, предприниматели, закон, ФОП
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