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Деньги

За неделю Украина лишилась почти 11 тысяч предпринимателей

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Многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы

Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент подписал изменения в законодательство о работе ФЛП

За последнюю неделю количество частных предпринимателей сократилось на 10,85 тысяч. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент подписал изменения в законодательство о работе ФЛП.

«Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев», – объяснил Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

Как отмечается, наибольшее количество закрытых ЧП – на Киевщине (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепр (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн. в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить не было необходимости.

Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно – так называемых «спящих ФЛП».

Фото: Фото УНИАН

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Теги: ФЛП, предприниматели, закон, ФОП

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