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Деньги

Нацбанк замахнулся на валютное законодательство

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Современное валютное законодательство устаревшее, негибко и распылено по многочисленным законам и нормативно-правовым актам, считают в НБУ

Вместе с Еврокомиссией регулятор работает над подготовкой проекта единого закона об иностранной валюте

Национальный банк работает вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона об иностранной валюте.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на интервью заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия, которое он дал Gazeta.ua.

По его словам, современное валютное законодательство устаревшее, негибко и распылено по многочисленным законам, нормативно-правовым актам.

«С начала ноября этого года мы работаем вместе с Еврокомиссией над подготовкой проекта единого закона О валюте, который будет определять принципы валютного регулирования в стране», – сказал он.

«Мы для себя определили приоритеты. Прежде всего это снятие ограничений, необходимых для развития экономики. Речь идет о ограничения на прямые иностранные инвестиции и операции экспорта-импорта. Также важно ослабить ограничения, непосредственно влияющие на деятельность предприятий: снизить требование к обязательной продаже валютных поступлений, увеличить срок возвращения валютной выручки», – объяснил Чурий.

При наличии благоприятных макроэкономических условий НБУ планирует и в дальнейшем постепенно смягчать временные ограничения, введенные на валютном рынке в 2014–2015 годах.

Фото: Shutterstock

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Теги: НБУ, валюта, законодательство, Еврокомиссия

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