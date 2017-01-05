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Закрыто уголовное производство против ВиЭйБи Банка и его владельца Бахматюка

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В октябре 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн)

Бизнесмен получил письмо с копией постановления Нацполиции о закрытии дела

 Инициированное Нацбанком Украины уголовное  производство  по факту возможных неправомерных действий служебных лиц ВиЭйБи Банка (Киев) и его собственника, главы совета директоров агрохолдинга «Укрлэндфарминг»  Олега Бахматюка закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.  Об этом сообщает пресс-служба «Укрлэндфарминга».

 «Досудебным расследованием факты расхищения средств не установлены. В то же время доказано совершение должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов», - приводится в  сообщении пресс-службы цитата из постановления  следователя Главного следственного управления Нацполиции.

Также пресс-служба уточнила, что письмо с копией постановления направил бывшему руководителю ВиЭйБи Банка следователь Нацполиции  Виталий Сыченко.

Согласно этому документу,  НБУ выделял ВиЭйБи Банку рефинансирование в соответствии с действовавшим на то время законодательством и под залог, оценочная стоимость которого более чем вдвое превышала сумму рефинансирования. Эти средства были направлены по целевому назначению – на погашение вкладов физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения, говорится в сообщении пресс-службы.

Факты злоупотреблений, расхищения средств, сговора с должностными лицами НБУ, списания кредитной задолженности связанных лиц в банке в период до введения временной администрации в течение 2014 года не выявлены,  утверждают в  «Укрлэндфарминге».

«Хотя об этом деле я узнал из сообщения на сайте Нацбанка. Я предполагал, что этим все и завершится, так как таких поручений со стороны прокуратуры и проверок полицией и СБУ было много – накоплено десятки томов», – прокомментировал ситуацию  Олег Бахматюк .

Также он высказал мнение, что  регулярные необоснованные обвинения в его адрес со стороны главы Нацбанка Валерии Гонтаревой при снисходительном отношении к владельцам других неплатежеспособных банков говорят об отсутствия реального желания решить проблему использования служебного положения для нанесения ущерба агрохолдингам  «Укрлэндфарминг»  и «Авангард», их акционерам и кредиторам.

 Сумма долга, вменяемая главой Нацбанка Бахматюку в 38 млрд грн, совершенно  не соответствует действительности, так как реальная задолженность банков ВиЭйБи и «Финансовая инициатива» перед Фондом гарантирования вкладов физлиц и НБУ составляет  18 млрд грн.

 «Глава Нацбанка зациклилась на мне. Ее цель – привести созданный мной крупнейший в Евразии агрохолдинг к дефолту. Такие заявления и юридические действия Нацбанка в отношении акционеров и менеджмента ВиЭйБи Банка я расцениваю как попытку рейдерского захвата», - заявил Олег Бахматюк и не исключил, что новая серия обвинений может быть связана со стремлением создать «Укрлэндфармингу» сложности в подготовке к проведению посевной.

 При этом бизнесмен заявил, что  по-прежнему готов  к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предлагает мировое соглашение для выплаты всей суммы долга с рассрочкой на семь лет и возможностью увеличить залог перед центробанком.

 Известно, что ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Олег Бахматюк был его крупнейшим акционером с конца 2011 года (86,778%). Также он контролировал 100% акций банка  «Финансовая инициатива».

 20 марта 2015 года Нацбанк Украины  принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВиЭйБи Банка, а в июне того же года был признан  неплатежеспособным и  банк «Финансовая инициатива».

  Нацбанк подал в суд пять исков на Олега Бахматюка о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.  После затягивания судебных разбирательств,  центробанк и его глава регулярно выбирают Олега Бахматюка  одной из основных мишеней в кампании против владельцев и менеджеров  около 90 банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг.

В сентябре 2016 года  Нацбанк опубликовал инфографику с портретом бизнесмена с утверждением, что «Олег  Бахматюк должен государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн».

Указанная ранее задолженность  по рефинансированию и 5,3 млрд грн долга компаний  бизнесмена перед госбанками  и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными  также включены в  эту сумму регулятором.

В первой половине декабря 2016 года Нацбанк Украины  сообщил, что прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «хищение в особо крупных размерах»  в отношении возможных неправомерных действий служебных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и Олега Бахматюка.

Бизнесмен, в свою очередь, возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. Он говорит, что все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бахматюк заявил, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. При этом он подчеркивает, что  несмотря на эти успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы «Укрлэндфарминга»  и «Авангарда», поэтому бизнесмен готов уступить контроль над ними.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал его активы упали до 11,426 млрд грн.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сумма расчетов наличными отныне ограничена 50 тысяч  гривен.

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Теги: рефинансирование, НБУ, банк, Бахматюк, уголовное производство, ВиЭйБи банк, VAB Банк

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