Газ беглого нардепа Онищенко реализуют через «Укргаздобычу»

Правоохранители считают, что связанное с именем Онищенко акционерное общестов нанесло государству ущерб в 179 млн гривен

На природный газ акционерного общества «Пласт», которое связывают с нардепом Александром Онищенко, Соломенский райсуд Киева наложил арест. Об этом пишет издание «Страна».

Суд первой инстанции наложил арест еще 22 декабря по ходатайству НАБУ. Затем Апелляционный суд отказал ЧАО «Пласт» в снятии ареста.

«Пласт», у которого не было договоров с «Укргаздобычей» , эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в Геническ .

Правоохранители считают, что это акционерное общество в 2014-2016 годах нанесло государству убытки на 170 млн гривен.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Онищенко выставит на аукцион пленки с компроматом на Порошенко.