В Украину доставили легкую нефть из Азербайджана

Прибывшая нефть будет переработана на Кременчугском НПЗ

Первая партия в 80 тысяч тонн легкой нефти из Азербайджана прибыла в Украину в конце декабря. На переработку поступившую нефть примет «Укртатнафта». Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».

Саму переработку будет осуществлять Кременчугский НПЗ. Планируется, что общий объем поставок легкой азербайджанской нефти на «Укртатнафту» в 2017 году достигнет 1,3 миллиона тонн.

«Реализация этого проекта стала возможной благодаря договоренностям между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ. Поставщиком нефтяного сырья выступает государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине обнаружили крупные запасы газа.